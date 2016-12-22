Трамп выделит странам Балтии военную помощь на $170 млн

Президент США Дональд Трамп поддерживает активизацию усилий по укреплению обороны и безопасности американских союзников по НАТО в Прибалтике. В связи с этим Вашингтон окажет Эстонии, Латвии и Литве военную помощь в общей сложности на $170 млн. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В пресс-службе администрации Трампа сообщили, что США планируют предоставить прибалтийским партнерам почти $100 млн на приобретение крупнокалиберных боеприпасов, а также свыше $70 млн — на обучение военных и на покупку снаряжения, чтобы повысить уровень подготовки национальных вооруженных сил и национальных сил безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

Также США намерены продолжить укреплять систему безопасности в прибалтийском регионе в рамках двух специальных программ.

Во вторник, 3 апреля, Дональд Трамп провел встречу в Вашингтоне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Литвы Далю Грибаускайте и президентом Латвии Раймондса Вейониса. Стороны затронули на переговорах такие темы, как сотрудничество в сфере безопасности и улучшение взаимоотношений в экономической сфере.