В МИДе назвали условия назначения нового постпреда при НАТО

Москва не будет назначать постпреда при НАТО, пока не увидит от альянса готовности к серьезной работе и конкретному диалогу. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, сообщает ТАСС.

«Эта должность будет пустовать, пока мы не увидим реальной готовности со стороны натовцев работать всерьез», — сказал он. «Но такой готовности к серьезному диалогу, а не показательному, мы не видим, — продолжил Келин. — Поэтому в данной ситуации можно с уверенностью сказать, что сейчас в полную силу наше представительство там функционировать не может в виду объективных обстоятельств».

Должность постпреда России при НАТО вакантна после назначения занимавшего ее Александра Грушко на пост заместителя министра иностранных дел. В Брюсселе Грушко работал с октября 2012 года. На должность постпреда может быть назначен Келин, писал «Коммерсантъ».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце марта заявил, что альянс сократит постпредство России с 30 до 20 человек на фоне «дела Скрипаля». 31 марта глава военного комитета НАТО Петр Павел отметил, что диалог с Россией может быть восстановлен только после того, как Москва перестанет нарушать международное право.

Экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в британском Солсбери в начале марта. Британские власти полагают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского производства. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Власти России обвинения отрицают, требуя предоставить доказательства.