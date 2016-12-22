Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел
Общество, 15:08
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Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел
Президент Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Александра Грушко, ранее занимавшего пост постпреда России при НАТО . Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Другим президентским указом Грушко освобожден от обязанностей постпреда России при НАТО.
В марте 2017 года «РИА Новости» со ссылкой на источники в парламенте называло Грушко главным кандидатом на пост постоянного представителя России при ООН. Комментируя данную информацию, Грушко призвал «не верить слухам».
Грушко находится на дипломатической службе с 1977 года. Он был постпредом при НАТО с 2012 года. Ранее в течение семи лет он был заместителем главы МИД России.