Путин назначил Грушко заместителем министра иностранных дел

Президент Владимир Путин назначил заместителем министра иностранных дел Александра Грушко, ранее занимавшего пост постпреда России при НАТО​ . Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Другим президентским указом Грушко освобожден от обязанностей постпреда России при НАТО.

В марте 2017 года «РИА Новости» со ссылкой на источники в парламенте называло Грушко главным кандидатом на пост постоянного представителя России при ООН. Комментируя данную информацию, Грушко призвал «не верить слухам».

Грушко находится на дипломатической службе с 1977 года. Он был постпредом при НАТО с 2012 года. Ранее в течение семи лет он был заместителем главы МИД России.