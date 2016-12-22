В НАТО назвали условия восстановления сотрудничества с Москвой

Чешский генерал, глава военного комитета НАТО Петр Павел сообщил, что альянс сможет вернуться к «классическому сотрудничеству» с Россией после того, как Москва станет соблюдать международное право. Об этом Павел сообщил в интервью чешскому изданию Aktualne.

«Речь идет о повышении предсказуемости и снижении рисков. Мы хотим конструктивного диалога с Россией. Мы стараемся избегать конфронтации, но мы не можем игнорировать то, как Россия нарушает международное право», — отметил генерал.

Павел пояснил, что атака в Солсбери стала одним из эпизодов «безответственного поведения России». Также глава военного комитета упомянул среди таких эпизодов присоединение Крыма, конфликт на востоке Украины, кибератаки. В ответ, по словам Павла, «на угрозы Москвы» НАТО укрепляет боевые позиции в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

«Наши отношения ухудшаются, нет доверия», — добавил генерал.

Ранее НАТО заявило, что сократит численность персонала в постпредстве России при своей штаб-квартире на треть в связи с «делом Скрипаля». Общая численность российской миссии при штаб-квартире НАТО сокращается с 30 до 20 человек, заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Такое решение Столтенберг прямо связал с атакой в английском Солсбери, которая стала, по его словам, «первым применением нервно-паралитического вещества на территории НАТО».