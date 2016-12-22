Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,19 57,40 EUR Нал. 69,55 68,43 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 16270,98 -862,70 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,79 -0,40% DJIA 25295,87 +0,88% Nasdaq 7136,56 +0,83% FTSE 7724,22 +0,37%
Собянин рассказал о найденных в центре Москвы древних артефактах
Лента новостей
В результате серии взрывов в Идлибе погибли 30 человек 07 янв, 23:56, Общество Глава ЦРУ заподозрил Россию в планах «подорвать» еще одни выборы в США 07 янв, 23:16, Политика Памфилова рассказала о претендентах на пост президента с «чудинкой» 07 янв, 23:02, Политика «Спартак» предложил €10 млн за автора автогола в матче с ЦСКА 07 янв, 22:13, Спорт В ВТО назвали срок рассмотрения жалобы ЕС на Россию по «свиному эмбарго» 07 янв, 22:12, Политика Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года 07 янв, 22:07, Общество СМИ узнали об ухудшении состояния Олега Табакова 07 янв, 21:40, Общество Гимн безрассудству: чем порадовать себя к Рождеству 07 янв, 21:13, РБК и Афимолл Сити Кадыров заявил о необходимости остановить «военное безумство США» 07 янв, 21:00, Политика Месси повторил рекорд Герда Мюллера в первом матче года 07 янв, 20:54, Спорт Самолет арабской коалиции рухнул в Йемене 07 янв, 20:34, Политика Полиция начала проверку данных о минировании станции «Калужская» в Москве 07 янв, 20:32, Общество Адвокат Ахмадинежада опроверг данные об аресте экс-президента Ирана 07 янв, 20:25, Политика В результате столкновения 18 машин под Смоленском пострадали три человека 07 янв, 20:10, Общество Кремль объяснил «путаницу» с данными о крещении родителей Путина 07 янв, 19:48, Общество Клинцевич ответил на слова историка об «оккупации» Украины СССР 07 янв, 19:44, Политика Дарио Колонья повторил рекорд по количеству побед на «Тур де Ски» 07 янв, 19:20, Спорт СМИ назвали гранату причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма 07 янв, 19:19, Общество Навальный рассказал о слежке за ним в Петербурге 07 янв, 19:00, Политика Национальное общество кинокритиков США назвало лучший фильм года 07 янв, 18:58, Общество Российские биатлонисты показали лучший в сезоне результат в эстафете 07 янв, 18:31, Спорт Захарова ответила на вопрос о приятелях в Госдепе 07 янв, 18:28, Политика В Сиднее зафиксировали рекордную за почти 80 лет жару 07 янв, 18:05, Общество Минздрав рассказал о планах сделать телемедицину в России круглосуточной 07 янв, 17:55, Общество В белорусском цирке гимнастка сорвалась во время выступления 07 янв, 17:54, Общество Умер пострадавший от взрыва в пригороде Стокгольма мужчина 07 янв, 17:31, Общество СМИ узнали о полете самолета-разведчика США вблизи Крыма 07 янв, 17:29, Политика Правозащитники рассказали о срыве Россией беспилотной атаки на Хмеймим 07 янв, 17:08, Политика
Собянин рассказал о найденных в центре Москвы древних артефактах
Общество, 00:47
0
Собянин рассказал о найденных в центре Москвы древних артефактах

В центре Москвы за два года работ по благоустройству были найдены 10 тыс. археологических артефактов. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Любопытный факт: за 2 года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых — XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где сохранили куски исторической брусчатки», — рассказал градоначальник.

Ранее неоднократно становилось известно об исторических находках, которые были найдены при обследовании мест в центре Москвы, где проводились работы по благоустройству. В июне на Сретенке удалось раскопать части фундаментов белокаменных церквей XVI–XVII веков. Позднее, при прокладке водопроводных труб на Большой Лубянке рабочие наткнулись на надгробие XVII века, принадлежащее приближенной императора Петра I.

Кроме того, археологам неоднократно удавался находить и более древние артефакты. Так, этим летом, во время работ при подготовке ввода в строй парка «Зарядье» были найдены топоры Бронзового века. В середине июня на Покровском бульваре были обнаружены артефакты. возраст которых составлял от семи до девяти тысяч лет — древний кремнёвый резец и скребок.

В августе Собянин распорядился создать археологические музеи под открытым небом, в которых можно будет посмотреть на артефакты, найденные во время благоустройства улиц. В ноябре стало известно, что на создание подземного музея в Кремле будет потрачено более полумиллиарда рублей.

Теги: Москва , Сергей Собянин , археология
Главное
Глава ЦРУ заподозрил Россию в планах «подорвать» еще одни выборы в США Политика
Материалы по теме
Главный археолог Москвы заявил о возможном пересмотре возраста столицы Общество
Под Смоленском археологи нашли меч дружинника X века Общество
В центре Москвы археологи нашли надгробную плиту приближенной Петра I Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.