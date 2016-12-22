Собянин рассказал о найденных в центре Москвы древних артефактах

В центре Москвы за два года работ по благоустройству были найдены 10 тыс. археологических артефактов. Об этом в своем Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Любопытный факт: за 2 года работ на центральных улицах мы нашли больше 10 тысяч артефактов. Только на Биржевой площади собрали полтысячи предметов, самые ранние из которых — XII века. А на Петровке, Сретенке, Волхонке, еще кое-где сохранили куски исторической брусчатки», — рассказал градоначальник.

Ранее неоднократно становилось известно об исторических находках, которые были найдены при обследовании мест в центре Москвы, где проводились работы по благоустройству. В июне на Сретенке удалось раскопать части фундаментов белокаменных церквей XVI–XVII веков. Позднее, при прокладке водопроводных труб на Большой Лубянке рабочие наткнулись на надгробие XVII века, принадлежащее приближенной императора Петра I.

Кроме того, археологам неоднократно удавался находить и более древние артефакты. Так, этим летом, во время работ при подготовке ввода в строй парка «Зарядье» были найдены топоры Бронзового века. В середине июня на Покровском бульваре были обнаружены артефакты. возраст которых составлял от семи до девяти тысяч лет — древний кремнёвый резец и скребок.

В августе Собянин распорядился создать археологические музеи под открытым небом, в которых можно будет посмотреть на артефакты, найденные во время благоустройства улиц. В ноябре стало известно, что на создание подземного музея в Кремле будет потрачено более полумиллиарда рублей.