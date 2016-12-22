Эр-Рияд перехватил выпущенную хуситами по объектам Saudi Aramco ракету

Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету, которая была выпущена повстанцами-хуситами с территории Йемена и направлена на округ Джизан, где находятся заводы и объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Представитель сил арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией полковник Турки аль-Малики ​сказал на пресс-конференции, что повстанцы угрожают портам и гаваням, расположенным в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. По его словам, система ПВО к настоящему моменту перехватила более 100 ракет, выпущенных повстанцами.

В компании Saudi Aramco сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. «Все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально», — говорится в сообщении компании в Twitter.

3 апреля Саудовская Аравия обвинила хуситов в нападении на танкер в Красном море. Тогда Турки аль-Малики заявил, что нападение было совершено в порту Ходейда, который сейчас контролируется хуситами. Танкеру был причинен незначительный ущерб, он продолжил следовать по маршруту.

Гражданская война в Йемене началась в 2011 году. В 2015 году арабская коалиция во главе с Эр-Риядом вторглась в страну, чтобы помочь йеменским властям в борьбе против повстанцев-хуситов.