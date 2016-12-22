Саудовская Аравия обвинила хуситов в нападении на танкер

Йеменские хуситы атаковали саудовский нефтяной танкер в Красном море. Об этом со ссылкой на представителя коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики​ сообщает телеканал Al Arabiya. По его словам, нападение совершено в порту Ходейда, который сейчас контролируется хуситами. Танкеру причинен незначительный ущерб, он продолжил следовать по маршруту.

31 марта саудовские войска ПВО сообщили, что сбили выпущенную со стороны Йемена баллистическую ракету.

Гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и правительственными войсками началась в 2011 году. Четыре года спустя арабская коалиция во главе с Эр-Риядом вторглась в страну, чтобы помочь йеменским властям.