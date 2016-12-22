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Саудовские ПВО сбили выпущенную с территории Йемена баллистическую ракету
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Саудовские ПВО сбили выпущенную с территории Йемена баллистическую ракету
Политика, 14:16
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Саудовские ПВО сбили выпущенную с территории Йемена баллистическую ракету

Противовоздушная оборона (ПРО) Саудовской Аравии сбила над территорией королевства баллистическую ракету, которая была выпущена со стороны Йемена. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на представителя командования саудовской армии.

По его словам, ракета упала в районе саудовского административного округа Наджран примерно в 10:20 по местному времени. Она была запущена хуситским йеменским движением «Ансар Аллах».

По данным собеседника телеканала, 29 марта саудовские ПВО сбили баллистическую ракету в Джизане, которая была выпущена ополченцами.

В ночь на 26 марта территория Саудовской Аравии подверглась ракетному обстрелу со стороны Йемена. Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией заявил, что было выпущено семь ракет, но их перехватили и уничтожили системы ПРО. Три ракеты были направлены на саудовскую столицу Эр-Рияд.

Согласно предварительным данным, обломки некоторых ракет упали на жилые районы.

Начатая в 2011 году гражданская война в Йемене между повстанцами-хуситами и правительством Саудовской Аравии идет до сих пор. В 2015 году арабская коалиция во главе с Эр-Риядом вторглась в страну, чтобы помочь йеменским властям. По данным на конец января 2018 года в результате боев за контроль над временной столицей Адена погибли не менее десяти человек и пострадали 86.

Теги: Саудовская Аравия , Йемен , баллистическая ракета
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