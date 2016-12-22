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Экс-министр обороны Украины предостерег от «похода на Ростов»
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Экс-министр обороны Украины предостерег от «похода на Ростов»
Украинский кризис, 20:24
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Экс-министр обороны Украины предостерег от «похода на Ростов»

Бывший министр обороны Украины Евгений Марчук назвал «патриотической иллюзией» слова, что украинская армия готова идти до Ростова-на-Дону. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK.

«Приходилось слышать «Дайте нам команду, мы дойдем до Ростова» и так далее. Нужно быть реалистами», — заявил Марчук. Он отметил, что для такой операции нужна соответствующая подготовка и резервы, которых у украинской армии нет. Кроме того, для подобного наступления нужно перестроить структуру войск из оборонительной в наступательную, а «с той стороны» границы стоят «уже не трактористы и комбайнеры».

Донецкий губернатор призвал «вернуть» Кубань и Курск в состав Украины
Политика

Летом 2016 года глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский​ выступил с призывом вернуть в состав Украины ряд российских регионов, в том числе Курскую, Брянскую, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край. По его словам, эти земли — «исконно украинские», потому что там есть «украинская сущность и ментальность».

После слов Жебривского экс-депутат от КПРФ Сергей Обухов, который представлял в Госдуме Краснодарский край, попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело против губернатора Донецкой области и других лиц, которые призывают «вернуть» российские регионы в состав Украины.

Теги: конфликт в Донбассе , министр обороны , военные
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