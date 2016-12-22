Россия запросила провести заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»

Москва запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по «делу Скрипаля». Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, сообщает «РИА Новости».

«Мы по указанию нашего правительства просим вас созвать завтра в 3 часа (5 апреля, — прим.РБК) открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери», — обратился Небензя к председателю СБ ООН на заседании.



Ранее Организация по запрещению химического оружия провела заседание исполнительного совета, на котором обсуждалось отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Россия предложила создать комиссию для расследования этого инцидента под эгидой ОЗХО, в которую будут входить независимые эксперты. Кроме того, Россия предложили провести расследование отравления Скрипаля совместно с Великобританией.