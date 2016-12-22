Евросоюз не поддержал проект заявления ОЗХО по «делу Скрипаля»

Европейский союз не принял предложения России, которые были высказаны во время заседания исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия. Заседание было созвано по делу об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОЗХО.​



Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва предлагает создать независимую комиссию экспертов, которая будет заниматься делом об отравлении Скрипаля и его дочери, передает ТАСС. Комиссия будет создана под эгидой Исполнительного совета ОЗХО. Кроме того, Россия предложила расследовать отравление бывшего полковника ГРУ с британскими властями.

«Европейский союз не принимает предложенный проект заявления», — говорится в документе. В ЕС отметили, что очень обеспокоены заявлением представителя Министерства иностранных дел России, в котором было сказано, что Москва не будет принимать результаты исследования, которые были проведены в Солсбери экспертами ОЗХО. Кроме того, в Европейском союзе выразили сожаление, что Россия «не дала позитивной реакции на просьбу Великобритании предоставить необходимую информацию» для расследования отравление Скрипаля.

«Европейский союз приветствует решение Великобритании призвать Россию к ответу на вопросы, которые есть у Соединенного королевства и международного сообщества, а также немедленно и полностью раскрыть программу по производству «Новичка» в ОЗХО», — говорится в заявлении ЕС.

В среду, 3 апреля, во время заседания исполнительного совета ОЗХО Великобритания заявила, что не будет проводить совместного расследования с Россией по делу об отравлении Сергея Скрипаля, потому что российские власти — главные подозреваемые по этому делу.