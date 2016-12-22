Президент Ирана заявил о разгроме «Исламского государства»

Такой силы, как группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), на Ближнем Востоке больше нет. Об этом по итогам саммита Россия — Иран — Турция заявил иранский президент Хасан Роухани, передает «Интерфакс».

«Остатки есть, но уже не сила, не большая сила», — сказал он.

Министр обороны Ирана Амир Хатами, выступая на саммите, заявил, что поражение ИГ означает крах региональной политики США. «Существует очень твердое мнение, что это поражение положит начало новому этапу насилия и напряженности в регионе, с тем чтобы заполнить существующий вакуум», — приводит его слова Иранское новостное агентство (ИРНА).​

21 ноября 2017 года Роухани в эфире национального телевидения заявил о полной победе над ИГ в Сирии и Ираке.