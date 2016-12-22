Новая серия «Простоквашино» собрала более 16 млн просмотров

Количество просмотров первой серии сериала «Возвращение в Простоквашино» во «ВКонтакте» достигло более 9,5 млн просмотров. Такие данные приводятся на странице киностудии «Союзмультфильм», где была выложена серия.



Серия «Простоквашино», выложенная также в «Одноклассниках», собрала на 16:59 мск. более 6,6 млн просмотров.



Новый эпизод о героях в деревне Простоквашино появился в российских социальных сетях во вторник, 3 апреля. Всего планируется выпустить 30 серий, заявляла ранее киностудия «Союзмультфильм».

«Союзмультфильм» объявил о своих планах снять продолжение известного советского мультипликационного фильма в июне 2017 года. Кроме того, киностудия планирует снять продолжения таких известных мультиков, как « Попугай Кеша » и «Котенок по имени Гав». Они также будут представлены в виде сериалов.

В новой серии «Возвращение в Простоквашино» кота Матроскина озвучивает сын скончавшегося артиста Олега Табакова, Антон, маму Дяди Федора — Юлия Меньшова, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин, Шарика — музыкант Гарик Сукачев.