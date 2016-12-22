Новая серия «Простоквашино» за 6 часов набрала почти 3 млн просмотров‍

Новая серия продолжения сериала «Возвращение в Простоквашино», выложенная на странице студии «Союзмультфильм» во «ВКонтакте», набрала за шесть часов с момента публикации почти 3 млн просмотров‍.

В соцсетях «Союзмультфильма» новая серия «Простоквашино» появилась в 11:01 мск. Кроме «ВК», мультфильм был выложен в «Одноклассниках» (к 17:00 мск почти 2,5 млн просмотров) и на сервисе «Кино на Mail.ru».

О планах «Союзмультфильма» снять продолжение советского мультфильма стало известно в июле 2017 года. Новые серии посвящены скончавшемуся в марте 2018 года актеру Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в советской версии. В новых сериях персонажа озвучивает сын артиста Антон Табаков. Мама Дяди Федора говорит голосом телеведущей Юлии Меньшовой, Печкина озвучивает актер Иван Охлобыстин, а за Шарика говорит певец Гарик Сукачев.

Автор книг и сценариев для советских мультфильмов про «Простоквашино», писатель Эдуард Успенский пригрозил подать в суд на «Союзмультфильм» за то, что новые серии созданы без его разрешения. Также его возмущение вызвало появление новых героев в мультсериале. Например, в новых сериях у Дяди Федора появляется сестра Вера Павловна (отца семейства в новых сериях зовут Павел, но в серии книг о Простоквашино родителей Дяди Федора звали Римма и Дмитрий).