В Киеве назвали число оставшихся в России украинских дипломатов

В России остаются 37 украинских дипломатов. Об этом сообщила на заседании комитета Верховной рады по иностранным делам замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, Киев согласовывает с Москвой отправку в Россию «недостающего числа» дипломатов. Зеркаль отметила, что речь может идти о 13 сотрудниках, которые должны будут заменить тех, кого Россия выслала из страны.

26 марта президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украина высылает 13 российских дипломатических представителей в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Спустя два дня российские дипломаты покинули страну.

В ответ Россия приняла решение выслать 13 украинских дипломатов. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал данное решение «нонсенсом». «Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира», — заявил он.

Всего из-за «дела Скрипаля» российских дипломатов выслали более 30 стран, в том числе США, Канада, Австралия, и некоторые члены Европейского союза. В Москве на эти действия ответили зеркальными мерами.