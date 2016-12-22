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Космический грузовик Dragon прибыл на МКС
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Космический грузовик Dragon прибыл на МКС
Технологии и медиа, 15:00
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Космический грузовик Dragon прибыл на МКС

На Международную космическую станцию (МКС) прибыл грузовой космический корабль Dragon, экипаж МКС успешно провел захват Dragon и начал процедуру его стыковки со станцией. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

«Мы захватили Dragon! Экипаж использовал роботизированный манипулятор для захвата грузового корабля в 06:40 по восточному времени (13:40 мск)», — говорится в сообщении NASA.

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Корабль доставил на МКС около 2,6 т груза, включая продукты питания и предметы первой необходимости. Запуск Dragon состоялся 3 апреля в 23:30 мск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Теги: Dragon , МКС
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