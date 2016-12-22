Защита Шакро Молодого обжаловала приговор по делу о вымогательстве

Адвокаты обжаловали приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодой), получившему девять лет и десять месяцев колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Никулинского суда Москвы Людмилу Косныреву.

«В суде зарегистрированы апелляционные жалобы, поданные в защиту интересов Калашова, на приговор от 29 марта», — сказала Коснырева.

Защита попросила отменить приговор Калашову как незаконный и необоснованный, а также оправдать осужденного.

Суд вынес приговор Калашову 29 марта. Его подельники Андрей Кочуйков (Итальянец) и Батыр Бекмадуров были осуждены на восемь лет и девять месяцев и девять лет и четыре месяца строгого режима соответственно. Остальные фигуранты дела получили сроки до восьми лет и четырех месяцев тюрьмы.

В рамках рассмотренного в суде дела Калашову и его подельникам вменялись два эпизода вымогательства (ст. 163 УК) с применением насилия, в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере.

Одна из попыток вымогательства привела к перестрелке возле ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве 14 декабря 2015 года. Хозяйка заведения Жанна Ким заключила контракт на ремонт в ресторане с дизайнером Фатимой Мисиковой, входившей в окружение Шакро Молодого. Ким осталась недовольна качеством ремонта и отказалась платить Мисиковой, после этого Шакро распорядился добиться от нее передачи 8 млн руб. «под видом погашения якобы образовавшейся задолженности» перед дизайнером.

14 декабря люди Шакро заблокировали Ким в ресторане, женщина вызвала на помощь совладельца адвокатской коллегии «Диктатура закона» Эдуарда Буданцева, который приехал на переговоры с помощниками. В ходе переговоров возник конфликт, переросший в перестрелку, в которой убиты два сопровождавших Кочуйкова человека, еще семеро участников стычки были ранены.

Второй эпизод вымогательства связан с гендиректором ООО «Норднефтегаз» Львом Гарамовым. По версии следствия, в 2015 году Шарко воспользовался деловыми разногласиями гендиректора и неустановленного знакомого криминального авторитета по имени Руслан. У бизнесмена стали вымогать 10 млн руб., ему угрожали несколько месяцев, в апреле 2016 года мужчину избили.