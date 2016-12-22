В правящей партии ФРГ раскритиковали Лондон за подход к «делу Скрипаля»

Призыв Лондона к солидарности стран НАТО при отсутствии явных доказательств причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля противоречит международному праву, заявил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет, один из зампредседателей партии Христианско-демократический союз (ХДС). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Если вы принуждаете все страны НАТО к солидарности, не должны ли вы обладать надежными доказательствами? Каждый может относиться к России так, как ему хочется, но, изучая международное право, я усвоил совсем другой подход к отношениям с другими государствами», — написал он.

Глава МИД Германии Хайко Маас 1 апреля заявил, что решение о высылке российских дипломатов из страны было принято «в знак солидарности с Великобританией». 3 апреля страну покинули четыре сотрудника МИД России.

С 26 марта уже 28 стран заявили о высылке 120 российских дипломатов (в том числе 60 из США) в связи с «делом Скрипаля». В то же время Австрия, Греция, Кипр, Болгария, Мальта, Словакия, Словения, Люксембург и Португалия не стали высылать сотрудников МИД России, хотя Словакия, Мальта, Люксембург и Португалия отозвали из Москвы своих послов для консультаций.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (обвинен в России за сотрудничество с британской разведкой) был отравлен 4 марта вместе со своей дочерью Юлией нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери. Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению и, не получив, по его мнению, исчерпывающих объяснений со стороны Москвы, выслал 23 российских дипломата, в ответ на что российская сторона поступила зеркально. После этого Великобритания развернула кампанию, рассчитывая убедить страны Запада присоединиться к высылке российских дипломатов.