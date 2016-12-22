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Генерал США ответил на слова Трампа о скором выходе войск из Сирии
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Генерал США ответил на слова Трампа о скором выходе войск из Сирии
Война в Сирии, 03:33
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Генерал США ответил на слова Трампа о скором выходе войск из Сирии

Присутствие американских вооруженных сил в Сирии по-прежнему необходимо для того, чтобы стабилизировать обстановку в стране и освободить ее от террористов. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел, выступая в Институте мира в Вашингтоне. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, заявившего о том, что американская армия очень скоро покинет Сирию.

Генерал заявил, что за последние два года Вооруженные силы США достигли значительного прогресса в Сирии, однако сейчас возникают новые сложности. Он уточнил, что речь идет о стабилизации ситуации в тех регионах, которые были отвоеваны у террористов. По словам Вотела, необходимо консолидировать достижения американской армии и вернуть людей в их дома. Генерал подчеркнул, что достигнуть этих целей без военных будет невозможно.

Кроме того, Вотел сказал, что сейчас ситуация в Сирии становится все более сложной. Одной из проблем, с которой сталкиваются военные США, является присутствие в Сирии российских, иранских и турецких вооруженных сил. Он добавил, что операция «Оливковая ветвь», проводимая Турцией против курдов в Сирии, существенно осложнила борьбу Соединенных Штатов с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

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