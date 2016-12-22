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СБУ заявила о задержании депутата горсовета Евпатории
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СБУ заявила о задержании депутата горсовета Евпатории
Украинский кризис, 20:45
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СБУ заявила о задержании депутата горсовета Евпатории

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в пункте пропуска «Чаплинка» на границе с Крымом депутата городского совета Евпатории. Об этом говорится в сообщении на сайте спецслужбы. Его имя не называется.

В СБУ установили, что депутат Евпаторийского городского совета в марте 2014 года принимал активное участие «в захвате административных зданий органов государственной власти и местного самоуправления Украины». По данным спецслужбы, в сентябре 2014 года мужчина был избран депутатом от партии «Единая Россия». «Сотрудники СБУ задокументировали факт прибытия злоумышленника на материковую часть Украины, где проживают его родственники», — отмечается в сообщении службы. Против мужчины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

По данным «Интерфакса», речь идет о Сергее Осьминине. Источник подтвердил агентству его задержание на Украине.

В январе СБУ арестовала бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского по делу о госизмене. Его задержали в Киеве, во время обыска у него были найдены российский паспорт, служебное удостоверение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова и документы, «подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями». Уголовное дело было открыто по ст. 110 и ст. 111 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; госизмена).

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина не признала это и считает полуостров своей временно оккупированной территорией.

Теги: Депутаты , Евпатория , Крым , Украина , СБУ
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