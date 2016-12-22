СБУ задержала крымского экс-министра за связи «с оккупационными властями»

У Петра Михальчевского, который возглавлял Минздрав Крыма после вхождения региона в состав России, изъяли российский паспорт, сообщили в СБУ. Чиновника уволили за рост цен на лекарства и за поборы с пациентов

Петр Михальчевский (Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского, говорится в сообщении на сайте спецслужбы. В результате обыска у него обнаружили и изъяли российский паспорт, служебное удостоверение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова, а также документы, «подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями», заявили в СБУ.

Фото: СБУ

Уголовное дело ведется по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины, говорится в сообщении.

СБУ также разместила фотографии паспорта и служебного удостоверения Михальчевского. Удостоверение датировано мартом 2014 года и подписано Аксеновым.

Заместитель главы Крыма, министр информации и внутренней политики республики Дмитрий Полонский в разговоре с РБК сказал, что узнал о задержании Михальчевского из сообщений СМИ. «Михальчевский был уволен давно, в 2014 году, это была инициатива главы республики, видимо, был уволен за непрофессиональное выполнение своих должностных обязанностей. Про задержание Михальчевского я сам узнал из СМИ», — сказал он.

Михальчевский проработал министром здравоохранения полуострова недолго, уже 9 июня Сергей Аксенов, занимавший тогда должность и.о. главы Крыма, предложил ему написать заявление об отставке. Аксенов заявил, что «количество нарушений в сфере здравоохранения переходит все границы». Кроме того, глава Крыма раскритиковал Михальчевского в том, что гуманитарная помощь из России выставлялась на продажу, в больнице с пациентов взимали «благотворительные взносы», а также в росте цен на лекарства. Новым министром стал Александр Бахарев.

Украинский телеканал «Прямой» передает, что Михальчевский «придумал схему по изъятию у местных жителей украинских паспортов». По данным телеканала, чиновник обещал жителям полуострова бесплатные медицинские полисы в обмен на получение российского гражданства. По данным телеканала, он «скрывался почти на окраине Киева», жил в многоэтажном доме.