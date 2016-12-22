Задержанного СБУ крымского экс-министра арестовали на месяц

Экс-министр здравоохранения Крыма Петр Михальчевский, подозреваемый в госизмене из-за связи «с оккупационными властями», арестован на один месяц. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры Автономной республики Крым (входит в состав Генпрокуратуры Украины) Татьяну Тихончик.

При этом «Крым. Реалии» сообщает, что в ходе заседания украинская прокуратура настаивала на аресте Михальчевского на 60 суток. «Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины <...> Михальчевский содействовал организации «референдума» о присоединении Крыма к России», — заявили представители прокуратуры АР Крым.

Адвокаты Петра Михальчевского настаивали на освобождении подзащитного, поскольку экс-министр «не намерен скрываться» и хочет через суд «восстановить свое доброе имя». Сам Михальчевский все обвинения отрицает.

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) Украины задержали Михальчевского в Киеве 5 января. В результате обыска у него обнаружили и изъяли российский паспорт, служебное удостоверение за подписью главы Крыма Сергея Аксенова, а также документы, «подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями». Уголовное дело было открыто по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (госизмена) УК Украины.

Как рассказал в беседе с РБК заместитель главы Крыма, министр информации и внутренней политики республики Дмитрий Полонский, Михальчевский был уволен с поста министра еще в 2014 году. «Это была инициатива главы республики, видимо, был уволен за непрофессиональное выполнение своих должностных обязанностей», — пояснил он.