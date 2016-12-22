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Улюкаев пожаловался на отказ Мосгорсуда в свидании с женой
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Улюкаев пожаловался на отказ Мосгорсуда в свидании с женой
Дело Улюкаева, 20:33
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Улюкаев пожаловался на отказ Мосгорсуда в свидании с женой

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы на отказ Мосгорсуда в свидании с женой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Александра Ионова.

По словам Ионова, суд отказал Улюкаеву в свидании с женой, так как в прошлом месяце экс-министр встречался с двумя лицами, встречи были засчитаны за два свидания. «Улюкаев этим возмущен, он говорит, что к нему пришли на свидание два человека одновременно, в рамках одного свидания, а не двух», — пояснил Ионов.

Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит жалобу защиты Улюкаева на его приговор по делу о взятке. В декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы назначил Улюкаеву наказание в виде восьми лет колонии строгого режима и штрафа в 130,4 млн руб. Также бывшему министру запретили занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.

Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. По версии следствия, Улюкаев потребовал деньги в качестве «премии» за успешное завершение сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Глава Минфина Антон Силуанов 29 марта заявил, что ему «не хочется верить» в вину Улюкаева и он по-прежнему считает его своим товарищем.

Теги: Алексей Улюкаев , взятка , Минэкономразвития , «Роснефть»
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