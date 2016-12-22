Появилось видео закладки фундамента АЭС «Аккую» в Турции

Агентство Anadolu опубликовало видео закладки фундамента АЭС «Аккую» в Турции.

Ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган посетили церемонию начала строительства АЭС. По словам российского лидера, станция заработает в 2023 году. Строительством АЭС занимается «Росатом».

Видео: Anadolu Ajansı / Facebook

Эрдоган назвал начало строительства «Аккую» «историческим моментом». После запуска станции она обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии, снизив угольную и газовую зависимость. На АЭС разместят четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.

Ранее Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию «Росатому» на постройку первого блока станции. Соглашение о строительстве «Аккую» было подписано сторонами в мае 2010 года. Осенью 2015 году планы по возведению станции были на время нарушены из-за охлаждения отношений России и Турции, после того как турецкий самолет сбил российский Су-24.