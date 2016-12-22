На Хмельницкой АЭС отключился первый энергоблок

На Украине на Хмельницкой АЭС от сети отключился первый энергоблок после срабатывания системы защиты генератора. Об этом говорится в сообщении на сайте государственной энергетической компании Украины «Энергоатом».

Отмечается, что второй энергоблок работает в штатном режиме, радиационная обстановка не изменилась и находится на уровне, не превышающем естественных фоновых значений.

В начале января второй энергоблок Хмельницкой АЭС был отключен из-за неисправности в системе управления и защиты.

Хмельницкая АЭС находится в городе Нетешин в Хмельницкой области. Станцию ввели в эксплуатацию в декабре 1987 года. На АЭС работают два энергоблока мощностью 2000 МВт, их подключили в 1987 и 2004 годах. Станция обеспечивает электричеством западные регионы Украины.