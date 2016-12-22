На Украине из-за неисправности отключили энергоблок Хмельницкой АЭС

Энергоблок № 2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для устранения неисправности в системе управления и защиты. Об этом говорится в сообщении на сайте государственной энергетической компании Украины «Энергоатом».

Отключение произошло 3 января в 1:57 мск для «устранения пропускания среды на уплотнительной поверхности узла «чехол — блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты».

Радиационная обстановка на АЭС и в прилегающих регионах не изменилась и находится на нормальном уровне, не превышающем естественных значений. В настоящий момент устанавливаются причины неисправности. В то же время на энергоблоке № 1 идет плановый капитальный ремонт.

Хмельницкая АЭС расположена в городе Нетешин в Хмельницкой области. Станция была введена в эксплуатацию в декабре 1987 года. В состав АЭС входят два энергоблока мощностью 2000 МВт, они были подключены в 1987 и 2004 годах. Станция обеспечивает электричеством западные регионы Украины.