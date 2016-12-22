На Ленинградской АЭС остановили энергоблок № 2

Энергоблок № 2 Ленинградской АЭС остановили на плановый ремонт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу станции.

Ремонт энергоблока продлится до конца июля. Большая часть работ будет связана с продолжением программы восстановления характеристик реакторной установки. В пятницу, 23 марта, также был остановлен энергоблок № 1, его ремонт продлится до июня. Сейчас на станции работают два энергоблока, их суммарная нагрузка составляет 2040 МВт.

В начале марта первый энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 начал подачу тока в энергосеть. Реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+» имеют более усовершенствованную систему безопасности, которая соответствует требованиям МАГАТЭ, введенным после аварии на АЭС «Фукусима» в Японии в 2011 году.

Ленинградская АЭС-2 расположена в поселке Сосновый Бор на берегу Финского залива, в 35 км от Петербурга. Постройка первого энергоблока началась в 2008 году, запуск был запланирован на 2015 год, однако был перенесен из-за сокращения инвестиционной программы «Росэнергоатома». Ожидается, что все реакторы будут введены в строй и начнут работу на полную мощность после 2020 года.