В Facebook сидящей в СИЗО Савченко появился план реформ на Украине

На странице в Facebook народного депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов, опубликован план изменения политической системы страны. Среди предложенных мер значатся изменение избирательной системы и разделение Украины на новые административные единицы.

Савченко предложила провести перепись населения страны, подчеркнув, что последняя официальная перепись прошла в 2001 году. Помимо этого нардеп предложила начать паспортизацию населенных пунктов. «Для реального экономического развития государства, общества на местном уровне должны владеть актуальной информацией о имеющегося имущества, ресурсов», — пояснила она.

В плане описано устройство судебной и правоохранительной систем, при котором украинцы смогут напрямую выбирать региональных руководителей полиции и председателей судов. Также она предложила исключить использование урн на всех уровнях голосований.

Кроме того, Савченко заявила о необходимости разделить Украину на новые административные единицы (общины) с населением 120-150 тыс. человек.

«Почему эта концепция так нужна украинском народу? Потому, что она основывается на природном укладе-мировоззрении украинский издревле и на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности», — отмечается в посте.

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в планировании теракта в здании Верховной рады. Позже он подал в Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

22 марта Служба безопасности Украины задержала Надежду Савченко по подозрению в подготовке теракта в здании Рады. На следующий день Шевченковский суд Киева постановил, что задержание было незаконным, но арестовал Савченко на 59 дней без права внесения залога.