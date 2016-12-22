В ВШЭ объяснили позицию по публикации видео с Песковым

Руководитель программы «Журналистика» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Корзун объяснил позицию по удалению записи выступления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова перед студентами словами «пацан сказал — пацан сделал». Об этом он заявил на встрече студентов с руководством факультета, передает корреспондент РБК.

По словам Корзуна, Песков был приглашен руководством факультета на закрытую встречу. «Не предполагалось, что будет больше 40–50 человек на встрече с Песковым, потому что пришлось бы искать другую студию. В этом смысле она была закрытая», — отметил руководитель программы.

«Мы надеялись, что ее удастся превратить в публичное мероприятие. Эфир прошел, мы уединились с гостем и [доцентом факультета коммуникаций, медиа и дизайна] Анной Валентиновной [Уваровой], постарались уговорить дать эту программу в эфир», — подчеркнул Корзун.

На встрече присутствовал заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Дмитрий Шелухин. Он сообщил, что решение не публиковать эфир с Песковым было принято им. «Мы эту встречу хотели, но наш гость приехал в формате «профессионал для будущих профессионалов», это закрытый формат», — сказал Шелухин.

Корзун пояснил РБК, что его фраза «пацан сказал — пацан сделал» означает «дал слово Пескову, сдержи его». Корзун отметил, что у него не было никаких договоренностей с пресс-секретарем президента о встрече в ВШЭ, организацией занималось руководство факультета университета. «Я не знаю, какие были договоренности. Если они о чем-то договорились, слово надо сдержать», — добавил он.



Песков принял участие в ток-шоу «В точку» в ВШЭ 29 марта. В беседе со студентами он упомянул деятельность оппозиционного политика Алексея Навального и назвал «данью моде» скандал с обвинениями депутата Госдумы Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам. Он также рассказал про свою главную слабость — боязнь перемен.

После встречи Песков попросил не публиковать запись. «Я исходил из того, что это абсолютно закрытый откровенный разговор, где мне хотелось их понять, им хотелось понять меня. Обмен мнениями, — отметил пресс-секретарь. — У них было иное понимание режима освещения, наверное, действительно, мы четко не условились». Он также заявил, что не считает такой подход цензурой.

Спустя несколько часов после завершения программы ее запись была удалена, сообщили Русской службе Би-би-си несколько студентов ВШЭ, участвовавших в организации программы. Корзун тогда заявил, что по просьбе Пескова полная версия встречи публиковаться не будет.