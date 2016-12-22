Песков в разговоре со студентами рассказал об ошибке Навального

Дмитрий Песков в разговоре со студентами ВШЭ заявил, что в политике надо уметь «выстраивать блоки, коалиции». Алексей Навальный не смог этого сделать, считает пресс-секретарь президента

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на ток-шоу «В точку!» на факультете медиакоммуникаций НИУ ВШЭ и рассказал о том, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не сумел создать коалицию с другими оппозиционными политиками, передает «Интерфакс».

Песков отметил, что эти качества мешают Навальному в развитии политической карьеры. В политической деятельности, пояснил он, «надо уметь идти на компромиссы, надо уметь выстраивать блоки, коалиции». С этим, по мнению Пескова, связана ошибка Навального: «Он не смог этого сделать, переступить через себя». Пресс-секретарь президента отметил, что у Навального была возможность объединить силы с другими оппозиционными политиками: Дмитрием Гудковым, Ксенией Собчак, Борисом Немцовым, но он этого не сделал.

Пресс-секретарь президента отметил, что лично не знаком с политиком, но о характере главы ФБК судит со слов главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. «Венедиктов — они дружат, они большие друзья — и Венедиктов мне рассказывал, что он в плане своего эго очень уязвим, он очень болезненный такой нарцисс и эгоист», — добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Песков добавил, что верит в необходимость появления в России «реальной оппозиции». «Без оппозиции, без реальной оппозиции, страна жить не может. Оппозиция должна быть», — сказал он.

Алексей Навальный в конце 2016 года заявил о своем намерении баллотироваться на выборах президента России. Однако ЦИК отказала ему в регистрации кандидатом из-за судимости по «делу «Кировлеса» (Навальный был по итогам повторного рассмотрения дела в феврале 2017 года признан виновным). После этого Навальный призвал своих сторонников объявить бойкот президентским выборам. Поддержать кого-либо из кандидатов, в том числе Собчак, он отказался.

В день выборов Собчак и Навальный встретились в штабе Фонда борьбы с коррупцией. Она предложила Навальному начать переговоры о сотрудничестве с новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым. Однако в ответ Навальный заявил, что считает ее «частью махинаций» властей на выборах президента, и отказался от сотрудничества.