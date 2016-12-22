Роспотребнадзор создаст черный список производителей сырной продукции

Роспотребнадзор усилит лабораторный контроль в торговых сетях за дешевой сырной продукцией и будет публиковать в открытом доступе данные о недобросовестных производителях и брендах. Об этом заявила Анна Попова, главный санитарный врач России и руководитель Роспотребнадзора на встрече с членами правления Национального союза производителей молока (Союзмолоко), говорится в сообщении, которое поступило в РБК.

На встрече стороны обсудили актуальное состояние молочной отрасли, в том числе противодействие ввозу и обороту «сыроподобной продукции» на территории России. Было решено обмениваться информацией о фальсификации молочной продукции. Если продукция от недобросовестных производителей будет обнаружена, после административных мер информация о наименованиях производителей и брендов-нарушителей будет опубликована в открытом доступе на государственном информационном портале в сфере защиты потребительских прав zpp.rospotrebnadzor.ru

В январе Россельхознадзор сообщил, что ежегодный объем поставок в Россию сыроподобных продуктов из растительных жиров, выдаваемых за сыры, достигает 150–300 тыс. т в год. Из них 25% производятся на Украине и ввозятся в Россию через Белоруссию, где на продукцию ставят македонские и иранские марки. 16 марта вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести масштабную проверку молочной продукции, которая продается в России. Куратором был назначен министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Он призвал «до последнего патрона» бороться с сыроподобной продукцией.

Президент России Владимир Путин по итогам рабочей поездки в Краснодарский край поручил правительству принять меры по контролю за продукцией «сыроподобного типа» в России. Соответствующий доклад должен быть представлен президенту до 15 июня, а затем предоставляться каждые полгода.