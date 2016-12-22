Путин поручил кабмину проконтролировать оборот «сыроподобных» продуктов

Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры по контролю продукции «сыроподобного типа» на территории России. Об этом говорится в перечне поручений президента по итогам рабочей поездки в Краснодарский край, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен президенту до 15 июня 2018 года, а затем предоставляться раз в полгода.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев 28 марта призвал «биться до последнего патрона» с фальсификациями на молочном рынке. По его словам, это является «линией фронта» для российского агропромышленного комплекса. В настоящий момент главными проблемами являются использование сухого молока и растительных жиров, в результате чего на прилавках российских магазинов появляется много сыроподобных продуктов, выдающихся за сыры.

Ткачев отметил, что производители «пытаются мудрить, химичить, цена имеет первостепенное значение». По словам министра, в 2017 году в Россию ввезли по меньшей мере 150 тыс. т сырного продукта, что создает условия для недобросовестной конкуренции. Ткачев призвал «навести порядок на рынке» и включить сыроподобные продукты в перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

Россельхознадзор в январе сообщал, что ежегодный объем поставок в Россию сыроподобных продуктов, произведенных из растительных жиров и выдаваемых за сыры, составляет 150–300 тыс. т в год. Из них 25% производятся на Украине и ввозятся в Россию через Белоруссию, где на сыры ставят македонские и иранские марки. В середине марта вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Россельхознадзору, Роспотребнадзору и Роскачеству до 26 марта провести масштабную проверку продающейся в России молочной продукции. Куратором проверки стал министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.