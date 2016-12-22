Ройзман прокомментировал решение депутатов поддержать отмену выборов

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал РБК решение депутатов поддержать отмену​ выборов главы города. «Дело в том, что власть ведет себя, как взбесившийся носорог», — заявил градоначальник.

Говоря о митинге жителей Екатеринбурга, который они провели 2 апреля против отмены выборов, Ройзман сказал: «Было много народу, был серьезный митинг хороших людей, но надо понимать, что если бы вышло еще больше народу — тогда они восприняли бы (акцию) серьезно». «И все это без копейки денег, без админресурса и без телевизора, мы через соцсети его (митинг) раскручивали, — пояснил мэр. — Конечно, закон абсолютно проходной, у меня иллюзий не было, но не мог же я это сказать людям на митинге».

По мнению Ройзмана, законодательное собрание, которое приняло законопроект в трех чтениях, «отобрало у Екатеринбурга — одного из лучших городов и точно лучшего миллионника — выборность и его лицо». Новые акции, безусловно, будут, пообещал мэр. «Посмотрим, народ очень недоволен губернатором, скорее всего, они будут [требовать] отставку губернатора», — считает он.

Ройзман победил на выборах мэра Екатеринбурга в 2013 году, его полномочия истекают в сентябре этого года. Его функции как главы города стали достаточно ограниченными, когда в 2010 году там ввели должность сити-менеджера, который фактически отвечает за все городское хозяйство и имущество, а мэр выполняет в основном представительские функции.

О том, что законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга будет внесен в заксобрание Свердловской области в ближайшие дни и его примут «уже 3 апреля», Ройзман сообщил РБК в конце марта. Чиновник считает, что этот законопроект направлен лично против него.

Акция против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга прошла на городской площади Обороны 2 апреля. Мероприятие было согласованно на 99 человек. По данным администрации Екатеринбурга, ​на акции собралось более 1,7 тыс. человек.

По данным Ройзмана, на митинг вышли не менее 8 тыс. человек. Выступив на митинге, мэр сказал, что горожане «способны сами решать и сами выбирать себе мэра, и от этого права отказываться нельзя».

По данным портала Znak.com, 3 апреля большинством голосов депутаты Заксобрания Свердловской области приняли в первом чтении поправки к закону о выборах органов местного самоуправления. По новому порядку вместо жителей мэра будут избирать депутаты городской думы, а кандидатов на пост градоначальника народным избранникам будет предлагать конкурсная комиссия.

Проект закона губернатора Евгения Куйвашева представил депутатам первый вице-губернатор Владимир Тунгусов, отметив, что преимуществами новой модели являются возможность выбрать наиболее компетентного главу города и экономия бюджетных денег, которые тратятся на выборы.