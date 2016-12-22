По делу об убийстве посла Карлова арестовали еще одного подозреваемого

Турецкие сотрудники правоохранительных органов арестовали по делу об убийстве посла Андрея Карлова экс-работника управления информационных технологий страны. Ранее по этому производству под стражу взяли организатора выставки

Андрей Карлов (Фото: Burhan Ozbilici / AP)

Суд Анкары арестовал по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова бывшего сотрудника Управления информационно-коммуникационных технологий Турции. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Anadolu.

Имени заключенного под стражу агентство не уточняет, называя только его инициалы — Х.К. На какой период времени он был арестован, полицейские также не рассказали, заметив, однако, что ему предъявлены обвинения в «соучастии в организации умышленного убийства».

Ранее в рамках этого производства в ноябре и декабре прошлого года соответственно под стражу были отправлены глава издательской группы Guru Medya и бывший продюсер выходящей на турецком государственном телеканале TRT Avaz программы Eko Avaz Хайретдин Айдынбаш, а также Мустафа Тимур Озкан, организатор выставки, на которой был убит Карлов. Всего по этому производству, как напоминает Anadolu, арестованы шесть человек, в том числе трое сотрудников полиции.

Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года. Преступление было совершено во время его выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре. Бывший турецкий полицейский Мевлют Алтынташ выстрелил в российского дипломата три раза. Работники органов правопорядка ликвидировали его на месте преступления.

В МИД России и Совете Безопасности ООН случившееся позже назвали терактом. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. МВД Турции впоследствии заявило, что случившееся было «спланированным актом», который не являлся инициативой одного человека. По данным следствия, турецкие работники правопорядка «четко определили связь убийцы с террористическим течением [оппозиционного проповедника] Фетхуллаха Гюлена». Его же власти Турции считают вдохновителем неудачной попытки госпереворота в 2016 году.