Сестра арестованной Савченко обратилась за помощью к Трампу

Сестра депутата Верховной Рады Надежды Савченко Вера написала письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить международный контроль за судебным процессом над ее родственницей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Прошу вас поднять вопрос о преследовании на Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины, прошу вас обеспечить пристальный международный надзор за ситуацией преследования моей сестры, Надежды Савченко, чтобы исключить нарушение прав человека и притеснения политика за его законные убеждения», — написала Вера Савченко в письме датированном 22 марта.

Она призвала президента США поднять вопрос об отсутствии свободы слова на Украине.

СБУ 22 марта задержала Надежду Савченко по подозрению в подготовке теракта в здании Верховной Рады. 23 марта Шевченковский суд Киева назвал задержание депутата безосновательным, однако арестовал Савченко на 2 месяца без права внесения залога. На следующий день Вера Савченко заявила, что на решение суда арестовать ее сестру повлияли президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман.