В Сети появилась видеозапись последствий взрыва в центре Еревана

Телеканал RT на канале в YouTube опубликовал видеозапись последствий взрыва в ресторане Burger King в Ереване. На кадрах видно, что в помещении ресторана находятся сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Также на записи показана обстановка у входа в заведение. Площадка возле ресторана ограждена специальной лентой, рядом с которой находятся журналисты и очевидцы происшествия. Кроме того, около места ЧП можно увидеть несколько машин скорой помощи и пожарный расчет.

Взрыв в ресторане Burger King в столице Армении произошел вечером 2 апреля. Изначально сообщалось, что в результате произошедшего пострадали девять человек, однако позже выяснилось, что пострадали восемь человек. Все они были госпитализированы. Среди пострадавших оказались трое граждан России и два гражданина Ирана. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту взрыва.