Следователи возбудили дело по факту взрыва в ресторане в Ереване

По факту взрыва газового баллона в ресторане Burger King на Северном проспекте в центре Еревана возбуждено уголовное дело, передает «Интерфакс» со ссылкой на советника председателя Следственного комитета Армении Сону Трузян.

Она сообщила, что уголовное дело возбуждено по п.2 ч.2 ст. 279 УК Армении (выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, причинившие по неосторожности вред здоровью двух или более лиц). Наказание по этой статье предполагает ​штраф в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительные работы на срок не более двух лет, либо лишение свободы на срок не более пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не более трех лет.

По уточненным данным МЧС Армении, при взрыве пострадали восемь человек в возрасте от шести до 24 лет, среди них — трое граждан России и два гражданина Ирана. В ведомстве также сообщили, что площадь повреждения составила более 60 кв. м, а взорвавшийся баллон, в котором была пищевая углекислота, весил 20 кг.

Все пострадавшие доставлены в медицинский центр «Святой Григорий Просветитель». Его руководитель Ара Минасян заявил «Интерфаксу», что они были госпитализированы с осколочными ранениями. «Угрозы жизни нет ни у одного пациента», — отметил он.

Взрыв в центре Еревана произошел вечером 2 апреля. Изначально сообщалось о девяти пострадавших, позже в МЧС уточнили, что ранены восемь человек.