Девять человек пострадали при взрыве в центре Еревана

В центре Еревана произошел взрыв, пострадали девять человек, в том числе иностранные граждане. Об этом сообщило МЧС Армении.
Как говорится на сайте ведомства, сообщение о взрыве в ресторане Burger King (Северный проспект, дом 5) поступило в 20:44 (19:44 мск). По предварительным данным, на кухне заведения взорвались газовые баллоны.
На место происшествия выехали четыре расчета спасателей и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. Пострадавшие доставлены в медицинский центр «Святой Григорий Просветитель», добавили в МЧС.
В поcольстве России в Армении сообщили РБК, что пока не обладают информацией, есть ли среди пострадавших россияне.
Северный проспект — это пешеходная улица в центре Еревана протяженностью более 1,5 км. На этой улице расположены элитные жилые дома, рестораны, магазины, офисы.