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Девять человек пострадали при взрыве в центре Еревана
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Девять человек пострадали при взрыве в центре Еревана
Общество, 20:48
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Девять человек пострадали при взрыве в центре Еревана
Взрыв произошел в ресторане Burger King на пешеходной улице в Ереване. По предварительным данным, пострадали девять человек, в том числе иностранцы
Фото: avanesov_art / twitter.com

В центре Еревана произошел взрыв, пострадали девять человек, в том числе иностранные граждане. Об этом сообщило МЧС Армении.

Как говорится на сайте ведомства, сообщение о взрыве в ресторане Burger King (Северный проспект, дом 5) поступило в 20:44 (19:44 мск). По предварительным данным, на кухне заведения взорвались газовые баллоны.

На место происшествия выехали четыре расчета спасателей и группы быстрого реагирования Национального центра кризисного управления. Пострадавшие доставлены в медицинский центр «Святой Григорий Просветитель», добавили в МЧС.

Видео: Irakanum. am / YouTube

В поcольстве России в Армении сообщили РБК, что пока не обладают информацией, есть ли среди пострадавших россияне.

Фото: avanesov_art / twitter.com

Северный проспект — это пешеходная улица в центре Еревана протяженностью более 1,5 км. На этой улице расположены элитные жилые дома, рестораны, магазины, офисы.

Авторы: Маргарита Девяткина, Ольга Агеева.
Теги: Ереван , взрыв
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