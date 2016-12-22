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В строящейся школе в Москве обрушились перекрытия
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В строящейся школе в Москве обрушились перекрытия
Общество, 02 апр, 23:14
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В строящейся школе в Москве обрушились перекрытия

В столичном районе Строгино в одном из домов произошло обрушение перекрытий. Спасатели проводят разведку на месте инцидента, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС.

«Поступило сообщение об обрушении перекрытий в здании по адресу: ул. Исаковского, д. 29, корп. 1. В настоящий момент сотрудники МЧС проводят разведку на предполагаемом месте обрушения», — заявили в пресс-службе. В МЧС уточнили, что дом по указанному адресу не заселен. По этому адресу, согласно данным на сайте общеобразовательной школы № 1302, находится это учебное учреждение.

В Саратове обрушилась часть расселенного дома
Общество

При этом РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел в строящейся московской школе. Перекрытия обрушились на третьем этаже здания. В сентябре прошлого года на портале мэра и правительства Москвы сообщалось, что на улице Исаковского владение 29, корпус 1 будет построено четырехэтажное здание. Учебный корпус будет рассчитан на 400 учеников.

Информации о пострадавших и причинах произошедшего пока не поступало.

Теги: обрушение , новостройка
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