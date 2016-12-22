В Саратове обрушилась часть расселенного дома

В Саратове произошло обрушение в расселенном жилом доме. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

«Обрушение произошло в расселенном 4-этажном доме, там никто не жил. Туда выехали спасатели. На данный момент нет информации [о пострадавших]», — сообщил собеседник РБК.



В МЧС рассказали «РИА Новости», что обрушение дома произошло на площади 100 кв. м. ​В ведомстве сообщили, что в доме могли быть бездомные. На месте происшествия проводятся спасательно-поисковые работы. Также прибыли кинологи с собаками. Источник агентства в экстренных службах отметил, что обрушение произошло между первым и втором этажами здания.