«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по контракту с «Нафтогазом»

«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа по транзитному контракту с украинским «Нафтогазом» — $4,63 млрд. Это следует из опубликованного отчета компании, подготовленного в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Согласно документу, в балансе «Газпрома» в статье «штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров» признан расход в 272,943 млрд руб. ($4,74 млрд), что почти полностью соответствует решению арбитров.

Арбитраж Торговой палаты Стокгольма вынес свое решение по спору между российской и украинской компаниями 28 февраля. Тогда арбитры частично удовлетворили требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. До этого арбитраж обязал украинскую сторону выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ. Таким образом, российская компания осталась должна «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.

«Газпром» 1 марта отказался возобновить поставки газа на Украину, а на следующий день объявил, что начинает процедуру расторжения контрактов на поставку газа и его транзит через территорию Украины. В конце марта «Газпром» обжаловал решение арбитража. В компании заявили, что суд принимал решение с «существенными процессуальными нарушениями».

