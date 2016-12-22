Воробьев пообещал свозить на новую часть «Ядрово» только «местный мусор»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на новую часть мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе будут свозить отходы только из прилегающих районов Подмосковья. Его слова передает «Интерфакс».

«На вторую карту будет приезжать только мусор с прилегающих районов Московской области, только местный мусор, как мы договаривались с инициативной группой», — сказал подмосковный губернатор. Он подчеркнул, что другие отходы на новую часть полигона свозить не будут.

Воробьев заявил, что будет организована переработка отходов. По его словам, контракты на мусоропереработку должны будут заключить владельцы полигонов. Глава Московской области отметил, что речь идет об отделении органических отходов от других. «Задача — сделать очистную станцию, чтобы убрать весь фильтрат», — добавил он.



С начала февраля жители Волоколамска стали жаловаться на неприятный запах, который исходил с мусорного полигона «Ядрово», и проводили митинги с требованием закрыть свалку. В марте произошел выброс свалочного газа, после которого более 50 детей обратились к врачам с жалобами на отравления, из них 11 были госпитализированы. Все впоследствии были выписаны из больницы.