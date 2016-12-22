В Ленинградской области спустя сутки потушили пожар на складе завода
Общество, 10:06
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В Ленинградской области спустя сутки потушили пожар на складе завода
Пожар на складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленинградской области удалось ликвидировать спустя сутки. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
«Площадь горения составляла 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен третий уровень сложности. В 19:22 открытое горение было ликвидировано. 2 апреля в 06:00 пожар был полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.
1 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Ленинградской области в 07:05 поступила информация о возгорании на деревообрабатывающем завод «ММ-Ефимовский» в деревне Чудцы Самойловского сельского поселения Бокситогорского района. К тушению пожара были привлечены 47 человек и 17 единиц техники. Работы продолжались всю ночь.