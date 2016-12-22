В Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода
Общество, 11:33
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В Ленинградской области загорелся склад деревообрабатывающего завода
Склад деревообратывающего предприятия горит в Бокситогорском районе Ленинградской области. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Сообщение о возгорании экстренные службы получили в 7:05. Инцидент произошел в деревне Чудцы, здесь располагается завод «ММ-Ефимовский». Предприятие является совместным проектом группы ЛСР и австрийской компании Mayr-Melnhof Holz.
«Горит складское здание на площади 400 кв. м», — сообщили в МЧС.
Ранее собеседник ТАСС в экстренных службах сообщил о площади возгорания на складе предприятия в 2 тыс. кв. м. «Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности», — передавало агентство. Информации о пострадавших не поступало.