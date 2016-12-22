Появилось видео пожара на складе завода в Ленобласти

Появилось видео пожара на складе деревообрабатывающего предприятия в деревне Чудцы Бокситогорского района Ленинградской области. Ролик опубликовал бокситогорский телеканал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
На ролике видно, как пожарные машины едут на место ЧП. Затем можно разглядеть, как горят помещения склада. Рабочие вывозят не затронутые огнем блоки древесины. Горящие помещения заволокло дымом. Вместе с тем прибывшие на место возгорания пожарные пытаются потушить огонь.
В видеозаписи уточняется, что, по данным ГУ МЧС России по Ленобласти, к тушению пожара привлечены 47 человек и 17 единиц техники.
О пожаре на складе деревообрабатывающего предприятия в Бокситогорском районе Ленобласти ранее сообщило управление регионального МЧС. Завод — совместный проект группы ЛСР и австрийской компании Mayr-Melnhof Holz. МЧС присвоило пожару третий уровень сложности. Угрозы населению нет, автомобильная и железная дороги не задымлены.