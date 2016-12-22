Восемь граждан Киргизии госпитализированы после ДТП под Рязанью
Общество, 15:07
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Восемь граждан Киргизии госпитализированы после ДТП под Рязанью
Восемь граждан Киргизии, которые пострадали при наезде микроавтобуса на опору ЛЭП в Шацком районе Рязанской области, госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Все раненые — в тяжелом состоянии.
ДТП произошло 1 апреля около 5:30 на 377-м км трассы М-5. Попавший в аварию микроавтобус Honda направлялся со стороны Мордовии в Москву.
На место ЧП прибыли две бригады специалистов Центра медицины катастроф областной клинической больницы и министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.
«Собран врачебный консилиум, который определит необходимость транспортировки больных для оказания дальнейшей профильной помощи на областном уровне», — уточнили в пресс-службе.