Жертвой ДТП с автобусом в Баварии стал один человек и не менее 17 ранены

В ДТП с бельгийским автобусом в баварском городе Ашаффенбурге погиб один человек, пять получили тяжелые травмы и 17 — нетяжелые ранения. Об этом написал в своем Twitter министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс. По его словам, посольство Бельгии в Германии и представительство в Брюсселе следят за ситуацией.

«Мои мысли связаны с семьей и родственниками погибшего водителя», — отметил Рейндерс.

По данным телеканала Bayerischer Rundfunk, туристический автобус из Бельгии столкнулся с фурой на автотрассе A3 возле Ашаффенбурга. В автоаварии погиб один водитель автобуса и 18 человек получили травмы, четверо из них получили серьезные травмы. Всего в автобусе было 40 человек.

Один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Все раненые перевезены на вертолете в больницы.

Пассажиры, которые не пострадали, перемещены в другой автобус и доставлены до ближайшей зоны обслуживания автомагистралей. Там их разместили в специально оборудованном помещении.

Авария произошла около полуночи в направлении города Вюрцбург. По данным полиции, водитель автобуса слишком поздно заметил двигавшуюся в направлении Нюрнберга в крайнем правом ряду фуру с грузом стекла и врезался в нее. Водитель фуры не получил травм.

Трасса перекрыта в настоящее время в обе стороны.

Бельгийский портал Le Soir со ссылкой на представителя компании-перевозчика Linden Cars пишет, что автобус с туристами направлялся в Австрию. По его словам, четыре человека получили серьезные ранения, включая одного из водителей. Второй водитель погиб.

В МИД Бельгии порталу заявили, что в автобусе было 46 человек.