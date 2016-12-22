В Кабардино-Балкарии в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Общество, 31 мар, 23:45
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В Кабардино-Балкарии в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
В Кабардино-Балкарии в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса погибли четыре человека, трое получили ранения. Об этом сообщается на сайте управления ГИБДД по республике.
Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 398 км автодороги «Кавказ». Там столкнулся автомобиль ВАЗ-2112 и пассажирский микроавтобус Mercedes. При аварии погибли водитель и три пассажиры ВАЗ. В Mercedes пострадали три человека. Они были госпитализированы.
На сайте управления МЧС по республике сообщается, что микроавтобус следовал из города Нальчик в Ставрополь. По данным ведомства, в ДТП пострадали шесть человек.