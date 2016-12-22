В Москве приземлится самолет с высланными из США дипломатами

Первый самолет специального летного отряда «Россия» с российскими дипломатами, которых Вашингтон выслал из США в связи с «делом Скрипаля», прибыл в Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.
Согласно информации на портале, самолет Ил-96-300 из Вашингтона приземлился в 10:44. По данным ТАСС, лайнер приземлился в аэропорту «Внуково».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщал, что все высылаемые российские дипломаты отправятся домой 31 марта по местному времени. По его словам, Москва предоставила своим дипломатам два самолета. Один залетел «на два-три часа» в Нью-Йорк и забрал оттуда 14 семей. Всего вместе с родными сотрудников дипмиссий США покидает 171 человек.
США заявили о высылке 60 российских дипломатов 26 марта. Свое решение Вашингтон связал с «делом Скрипаля». В свою очередь Москва заявила об ответной высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге.