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В кемеровском облсовете 2 апреля пройдет внеочередное собрание депутатов
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В кемеровском облсовете 2 апреля пройдет внеочередное собрание депутатов
Пожар в Кемерово, 10:55
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В кемеровском облсовете 2 апреля пройдет внеочередное собрание депутатов

Депутаты кемеровского областного совета соберутся 2 апреля на внеочередную сессию после отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Об этом заявил РИА «Новости» глава фракции ЛДПР Игорь Украинцев.

«Завтра, 2 апреля, всех депутатов просят по возможности собраться. Если будет кворум, это две трети от 46 депутатов облсовета, будет внеочередная сессия. Если кворума не будет, то состоится расширенное заседание», — пояснил он.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку 1 апреля после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека, включая 41 ребенка. Тулеев объяснил свое решение тем, что больше не может исполнять свои обязанности «с таким тяжелейшим грузом», но «сделал все, что мог».

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Президент России Владимир Путин принял отставку Тулеева и назначил врио главы области вице-губернатора Сергея Цивилева.

По словам члена ЦИК ЕвгенияШевченко, с 31 мая по 10 июня Кемеровский облсовет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора области на 9 сентября 2018 года. 

Теги: областной совет , Кемеровская область , ЛДПР , Аман Тулеев
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